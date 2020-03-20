На Донбасі в результаті обстрілів бойовиків отримали поранення троє українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил в Facebook.

“Сьогодні, 20 березня, в результаті ворожих обстрілів поранено троє військовослужбовців. Їх евакуювали до військово-медичного закладу, де лікарі надали належну медичну допомогу. Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що обстріли були здійснені близько Мар’їнки, Новотроїцького та Широкино.

У північному напрямку зафіксували 5 обстрілів.

Бойовики терористичних організацій порушували режим припинення вогню в районі населених пунктів Кримське, Луганське, Хутір Вольний, Новгородське і Новотошківське.

При цьому терористи використовували міномети, гранатомети і стрілецьку зброю.