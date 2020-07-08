Про це повідомила пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

Уточнюється, що з початку доби бойовики порушували режим припинення вогню вже дев’ять разів.

“Основні бойові підрозділи Збройних Сил України впевнено стримували ворожу агресію, повністю контролюючи ситуацію під час виконання завдання на лінії розмежування сторін”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що бойовики обстрілювали українських військових з кулеметів і гранатометів в районах населених пунктів Зайцеве, Орехово і Хутір Вольний.

У передмісті Авдіївки бійців Об’єднаних сил обстріляли з мінометів забороненого калібру і кулеметів. Також обстріли були зафіксовані в районах Старогнатівці, Дослідного і Мар’їнки.

“За поточну добу троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставили в лікувальні установи, де їм було надано невідкладну допомогу лікарів”, – йдеться в повідомленні.