На Донбасі з початку доби, 5 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав поранення, ще двоє - бойові травми.

Про це повідомляє пресцентр ООС в Facebook.

Бойовики обстріляли позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” був зафіксований один обстріл поблизу Авдіївки.

Вісім обстрілів було абсолютно по позиціях українських військових в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме поруч з Зайцевим, неподалік Новотошківського, в районі населеного пункту Оріхово, поблизу Новозванівки і поряд з Луганським.

“Сьогодні, 5 березня, в результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення і ще двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали бойове травмування”, – йдеться в повідомленні.