Про це повідомляє пресцентр ООС в Facebook.
Бойовики обстріляли позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” був зафіксований один обстріл поблизу Авдіївки.
Вісім обстрілів було абсолютно по позиціях українських військових в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме поруч з Зайцевим, неподалік Новотошківського, в районі населеного пункту Оріхово, поблизу Новозванівки і поряд з Луганським.
“Сьогодні, 5 березня, в результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення і ще двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали бойове травмування”, – йдеться в повідомленні.
- 2 березня бойовики 13 раз порушили режим припинення вогню, поранивши двох військовослужбовців. Ще троє отримали бойові травми.