Про це повідомили в прес-центрі ООС.

В повідомленні сказано, що противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була зафіксована снайперська активність.

Вісім обстрілів по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

два рази неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомету – 21 постріл, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

двічі поруч з Пісками – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Павлополя – зі станкового протитанкового гранатомету – 3 постріли, а також снайперської гвинтівки та іншої стрілецької зброї;

два рази в районі населеного пункту Опитне – зі 120-мм міномету противник випустив 14 мін, а також 1 постріл з протитанкового ракетного комплексу;

неподалік Невельського – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Чотири ворожих обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

поблизу Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 4 постріли та великокаліберного кулемету;

двічі неподалік населеного пункту Луганське – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поруч з Оріховим – з артилерійських систем калібру 122 мм – 9 снарядів.

“Вчора, 24 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – сказано в повідомленні.

З початком цієї доби, 25 січня, російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомету здійснили 5 пострілів по позиціям захисників Павлополя, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

За поточну добу втрат немає.