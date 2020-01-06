У понеділок, 6 січня, в зоні бойових дій на Донбасі сталися три обстріли, один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений.

Про це йдеться в вечірньому зведенні прес-центру Операції об’єднаних сил.

Повідомляється, що бойовики обстрілювали позиції ООС поблизу Кримського. При тому використовувалися заборонені мінськими домовленостями 82-мм міномети.

“Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. З заборонених мінськими домовленостями 82 мм мінометів, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів супротивник відкривав вогонь по захисниках Кримського”, – сказано в повідомленні.

“Сьогодні, 6 січня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – повідомили в ООС.

Також зазначається, що на ділянках розведення сил і засобів №1 і №2 6 січня дотримувався режим “тиші”.