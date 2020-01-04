Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.
“Сьогодні, 4 січня, під час пересування між взводними опорними пунктами, два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої”, – йдеться в повідомленні.
Постраждалі були доставлені до медичного закладу, їм надана кваліфікована допомога.
Як уточнили в штабі, протягом цієї доби збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. Так, зі станкового автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське (що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”).
На ділянках розведення сил і засобів в суботу ситуація залишається стабільною.
- Члени спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на Донбасі невідведену бойовиками реактивну систему залпового вогню БМ-21 “Град”.
- 1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.