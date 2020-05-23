Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.
Снайпер відкрив вогонь біля населеного пункту Верхньоторецьке (Донецька область).
“Сьогодні, 23 травня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Поблизу населеного пункту Верхньоторецьке кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця”, – сказано в повідомленні.
Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
У штабі наголосили, що такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Так, підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням РФ адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
- За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.