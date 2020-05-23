У суботу, 23 травня, на Донбасі кулею снайпера був поранений український військовослужбовець.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Снайпер відкрив вогонь біля населеного пункту Верхньоторецьке (Донецька область).

“Сьогодні, 23 травня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Поблизу населеного пункту Верхньоторецьке кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця”, – сказано в повідомленні.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

У штабі наголосили, що такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Так, підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням РФ адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.