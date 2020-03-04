У Міністерстві оборони України заявили, що на Донбасі був важко поранений український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

За інформацією відомства, бойовики терористичних організацій за минулу добу двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових.

В той же час обидва обстріли зафіксовані вранці на луганському напрямку.

“В обох випадках наші воїни відповіли противнику з озброєння, що не заборонене домовленостями”, – сказано в повідомленні.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав важке поранення.

Також повідомляється, що проросійські бойовики використовували ручні і станкові протитанкові гранатомети, міномети 82-го калібру і великокаліберні кулемети.