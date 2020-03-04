Про це повідомляє прес-служба міністерства.
За інформацією відомства, бойовики терористичних організацій за минулу добу двічі відкривали вогонь по позиціях українських військових.
В той же час обидва обстріли зафіксовані вранці на луганському напрямку.
“В обох випадках наші воїни відповіли противнику з озброєння, що не заборонене домовленостями”, – сказано в повідомленні.
Один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав важке поранення.
Також повідомляється, що проросійські бойовики використовували ручні і станкові протитанкові гранатомети, міномети 82-го калібру і великокаліберні кулемети.
- Внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі 3 березня загинув один український військовий, ще четверо отримали поранення.