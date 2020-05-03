Про це повідомили в прес-службі операції Об’єднаних сил.
“Так, по українських захисниках поблизу Оріхового, окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили 30 мін. Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали бойові травмування”, – говорится в сообщении.
Відзначається, що дії загарбників підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей.
“Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням РФ гідну відповідь. Втрати противника уточнюються”, – сообщили в ООС.
- 2 травня на Донбасі збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого три українських захисника отримали поранення. Сьогодні окупанти поранили одного військового.