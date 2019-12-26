Українські воїни, які утримують позиції на Маріупольському напрямку, зібрали для російських найманців "новорічну ялинку" з ворожих снарядів.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Імпровізована “ялинка” була зібрана з мін, снарядів і гранат, які щодня прилітають з боку російсько-окупаційних військ. Її висота становить майже два метри.

“Це все боєприпаси, що заборонені Мінськими домовленостям. І на їхнє збирання ми витратили лише 20 хвилин. Але, якщо б було поставлено завдання побудувати ялинку заввишки 10 метрів, ми б витратили на збирання залишків ворожих боєприпасів не більше 4-5 годин”, – повідомив старший офіцер командування військової частини В’ячеслав.

Він уточнив, що цей “новорічний подарунок” українські захисники готові передати бойовикам “у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці лінії фронту”.

Ялинка від захисників Приазов’я. Відео. З мін, снарядів і гранат, які щодня прилітають з боку російських бойовиків, армійці зібрали імпровізовану новорічну ялинку заввишки майже два метри Опубліковано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 25 грудня 2019 р.