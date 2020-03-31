Сьогодні, 31 березня, в районі населеного пункту Катеринівка на Луганщині під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець дістав травму внаслідок підриву на протипіхотній міні.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Його стан оцінюється як важкий.

За попередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.

“Застосування таких боєприпасів вкотре підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права у веденні бойових дій”, – наголосили у штабі.