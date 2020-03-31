Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Його стан оцінюється як важкий.
За попередніми даними, міна була російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.
“Застосування таких боєприпасів вкотре підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права у веденні бойових дій”, – наголосили у штабі.
- Раніше повідомлялося, що упродовж минулої доби на Донбасі бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів один український боєць загинув, троє отримали поранення та один – бойове ураження.