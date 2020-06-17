На Донбасі протягом минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого український боєць отримав бойове травмування.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями 122 мм артилерійські системи, міномети калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброї.

Обстріли зафіксували поблизу Новозванівки, Алмазного, Кримського, Новоолександрівки, поруч з Оріховим, Авдіївкою, Мар’їнкою, Пищевиком.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування.

Від початку поточної доби російські збройні формування два рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.