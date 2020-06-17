Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.
Бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями 122 мм артилерійські системи, міномети калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброї.
Обстріли зафіксували поблизу Новозванівки, Алмазного, Кримського, Новоолександрівки, поруч з Оріховим, Авдіївкою, Мар’їнкою, Пищевиком.
Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове травмування.
Від початку поточної доби російські збройні формування два рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.
- Російсько-окупаційні війська обстріляли житлові квартали на околицях Авдіївки (Донецька область) і поранили мирну жительку.