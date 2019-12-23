У зоні бойових дій на Донбасі загинув військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний Яр", солдат Герман Соловйов, 1990 року народження.

Про це повідомила прес-служба бригади в Facebook.

“Вчора ворожа куля обірвала життя воїна 93-ї бригади “Холодний Яр”- солдата Соловйова Германа Ігоровича, 90-го року народження. Він помер під час перестрілки з проросійськими найманцями прямо на позиції”, – йдеться в повідомленні.

Герман був механіком-водієм. Через високий зріст мав позивний “Маяк”.

“Не пив, не курив, дуже хороший механік-водій, золоті руки. Відмінний фахівець. Сказали – зробив. Зазвичай, таких людей не вистачає в армії. Це величезна втрата”, – кажуть про нього побратими.

Герман Соловйов родом з Кам’янського, жив в Дніпрі. У Збройні Сили прийшов у вересні 2018 року, а до 93-ї бригади приєднався, коли та вийшла в Донецьку область – воював в Верхньоторецькому.

У загиблого залишилася мати.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 грудня, в результаті ворожих обстрілів на Донбасі один український військовослужбовець загинув, ще один військовий отримав поранення.