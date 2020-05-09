Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
Проросійські найманці стріляли з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” обстріли зафіксовані:
неподалік Широкино з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і застосовував БПЛА для скидання пострілів ВОГ-17;
на околиці Кам’янки російські окупанти обстріляли з 82 мм мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
поруч з населеним пунктом Мар’їнка противник використовував для обстрілу ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю, а біля Авдіївки задіяв великокаліберні кулемети;
з настанням темряви збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів зробили обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Піски.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” біля Горіхового і Кримського ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. Загалом окупанти на цьому напрямку випустили 27 хв 120-го калібру.
В результаті ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення.
За даними розвідки, 8 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і ще двох поранили.
- 7 травня, незаконні збройні формування РФ 13 раз порушили режим тиші. В результаті обстрілу поранено 6 українських захисників.