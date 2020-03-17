Сьогодні, 17 березня, збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Внаслідок чого поранено двох українських військових.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“По позиціях українських захисників поблизу Новотошківського, російські окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили 15 мін. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали осколкові поранення”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуаційною технікою військових доставлено до військово-медичного закладу, де їм оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я поранених задовільний.

Також наголошується, що такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей.

“Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь”, – додали у штабі.