Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім порушень режиму “тиша” минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”: поблизу Красногорівки, Гнутового і Тарамчука, двічі біля Авдіївки, а також по позиціях неподалік Опитного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” бойовики здійснили вісім обстрілів, більшість з яких – із застосуванням мінометів, заборонених Мінськими домовленостями.

Так, минулої доби по опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Новозванівки противник випустив 13 мін 120-го калібру, а оборонців Новоолександрівки двічі обстріляв з мінометів калібру 82 мм, використавши 15 мін.

З напрямку населеного пункту Золоте-5 окупанти випустили по околицях Оріхового вісім мін 120-го та десять – 82-го калібру, а також вели вогонь з гранатометів різних систем. Крім того, з мінометів калібру 82 мм збройні формування Російської Федерації обстріляли наші позиції поруч з Новотошківським, випустивши вісім мін та неподалік з Луганським – 4 міни.

Поблизу Кримського ворог двічі відкривав вогонь в бік українських захисників з мінометів калібру 82 мм – 12 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один військовослужбовець Об’єднаних сил.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 10 квітня наші підрозділи знищили одного та поранили двох російських найманців.