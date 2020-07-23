За минулу добу бойовики 15 разів атакували позиції ООС на Донбасі. Внаслідок обстрілів четверо українських військових отримали поранення.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики застосовували міномети 120-го калібру, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, БПЛА та стрілецьку зброю.

Обстріли зафіксовано поблизу Майорська, Хутора Вільного, Кримського, Мар’їнки, Лебединського, Водяного, Пищевика, Старогнатівки, Талаківки та Богданівки.

“За минулу добу, внаслідок ворожих обстрілів, четверо українських військовослужбовців отримали поранення. Їх евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів”, – повідомили у штабі.

За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили трьох загарбників. І за уточненими даними, 21 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих.

З початку 23 липня обстрілів бойовики вогневої активності не проявляли.