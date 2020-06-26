На Донбасі протягом минулої доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого український військовий отримав поранення.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Ворог стріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовано поблизу Хутора Вільного, Кримського, Мар’їнки, Широкиного та на підступах до Новомихайлівки.

“Минулої доби, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – повідомили у штабі.

За даними розвідки, 25 червня українські оборонці поранили одного окупанта.

З початку поточної доби зафіксовано обстріл із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.