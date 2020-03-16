15 березня в зоні бойових дій на Донбасі були поранені двоє військових. Їх евакуювали в госпіталь для надання медичної допомоги.

Про це йдеться в вечірньому зведенні пресцентру Операції об’єднаних сил.

Повідомляється, противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Шість обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” – тричі поблизу населеного пункту Піски, неподалік Лебединського, поруч з Невельське і в районі населеного пункту Павлопіль.

Ще два обстрілу були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” – поблизу Луганського і неподалік Кримського.

Наголошується, що підрозділи ООС, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

“15 березня в результаті обстрілу ворожих двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення. Евакуаційною технікою військових доставлені до військово-медичного закладу, де їм оперативно було надано належну медичну допомогу”, – йдеться в повідомленні.