Про це йдеться в вечірньому зведенні пресцентру Операції об’єднаних сил.
Повідомляється, противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Шість обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи “Схід” – тричі поблизу населеного пункту Піски, неподалік Лебединського, поруч з Невельське і в районі населеного пункту Павлопіль.
Ще два обстрілу були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” – поблизу Луганського і неподалік Кримського.
Наголошується, що підрозділи ООС, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.
“15 березня в результаті обстрілу ворожих двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення. Евакуаційною технікою військових доставлені до військово-медичного закладу, де їм оперативно було надано належну медичну допомогу”, – йдеться в повідомленні.
- 12 березня бойовики порушили “режим тиші” на Донбасі й обстріляли позиції в районі Зайцевого Донецької області, внаслідок обстрілу було поранено українського військового.