Російсько-окупаційні війська з початку доби 1 травня вже 9 разів відкривали вогонь на Донбасі. В результаті отримали поранення двоє українських військовослужбовців.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник тричі обстрілював позиції українських військ неподалік Богданівки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного ворог двічі застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” російські найманці двічі вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Кримського. Для обстрілів окупанти використовували 10 мін 120-го калібру, підствольні гранатомети і стрілецьку зброю.

По околиці Південного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Новотошківського застосовував 82 мм міномети.

“За поточну добу внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення. Їм було надано першу медичну допомогу”, – сказано в повідомленні.

Військовослужбовців оперативно евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний.

У штабі наголосили, що агресивні дії противника отримали належну оцінку з боку українських захисників.

“Об’єднані сили рішуче відреагувати на усі випадки злочинної активності окупантів, змусивши замовкнути ворожі вогневі засоби. Втрати противника уточнюються”, – йдеться в повідомленні.

Упродовж минулої доби окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На всі обстріли українські воїни дали противнику відповідь, змусивши окупантів припинити злочинні дії.

30 квітня втрат серед наших захисників у результаті ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 30 квітня українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів і ще трьох поранили.