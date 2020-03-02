З початку доби бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військовослужбовців 9 разів. В результаті обстрілів поранено місцеву мешканку.

Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Пять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

поруч з населеними пунктами Мар’їнка та Опитне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Красногорівки – з міномету калібру 120 мм;

у районі Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив чотири обстріли, а саме:

двічі поблизу Оріхового — зі 120-мм міномету, станкового протитанкового гранатомету;

у районі Новотошківського — з міномету калібру 120 мм;

неподалік Кримського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В результаті обстрілу в Красногорівці постраждала місцева мешканка.

“Слід зазначити, що противник вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномету калібру 120 мм. Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено місцеву мешканку. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу”, — повідомили в штабі.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.