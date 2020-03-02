Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.
Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, використовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.
Пять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
- поруч з населеними пунктами Мар’їнка та Опитне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Красногорівки – з міномету калібру 120 мм;
- у районі Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив чотири обстріли, а саме:
- двічі поблизу Оріхового — зі 120-мм міномету, станкового протитанкового гранатомету;
- у районі Новотошківського — з міномету калібру 120 мм;
- неподалік Кримського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В результаті обстрілу в Красногорівці постраждала місцева мешканка.
“Слід зазначити, що противник вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномету калібру 120 мм. Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено місцеву мешканку. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу”, — повідомили в штабі.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
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Бойовики 1 березня близько населеного пункту Ніжньотепле застосували протитанковий ракетний комплекс проти автомобіля з українськими військовими, які везли продукти до своїх позицій.