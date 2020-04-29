На Донбасі внаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник отримав бойове травмування.

Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Новомихайлівки.

“Внаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник отримав бойове травмування. Воїна було доставлено у медичний заклад, йому оперативно була надана кваліфікована допомога. Стан здоров’я солдата задовільний”, – повідомили у штабі.

У відповідь українські військові відкрили прицільний вогонь з використанням штатного озброєння. Втрати бойовиків уточнюються.