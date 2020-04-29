Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.
Зазначається, що бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Новомихайлівки.
“Внаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник отримав бойове травмування. Воїна було доставлено у медичний заклад, йому оперативно була надана кваліфікована допомога. Стан здоров’я солдата задовільний”, – повідомили у штабі.
У відповідь українські військові відкрили прицільний вогонь з використанням штатного озброєння. Втрати бойовиків уточнюються.
- Упродовж минулої доби бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого загинув один український військовослужбовець.