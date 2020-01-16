На Донбасі, в результаті вибуху невідомого предмета, 12-річний хлопчик отримав поранення.

Про це сказано в звіті СММ ОБСЄ.

12 січня в західній частині населеного пункту Міусинськ 12-річний хлопчик знайшов невідомий предмет, схожий на трубку, довжиною близько 10 см. Він приніс його додому, де той пізніше вибухнув.

До медиків хлопчика доставили вже з осколковими пораненнями обличчя.

Медики зазначили, що поранення він отримав в результаті спрацьовування вибухового пристрою.

Про цей випадок медпрацівники лікарні Луганська повідомили спостерігачам від ОБСЄ.