Про це сказано в звіті СММ ОБСЄ.
12 січня в західній частині населеного пункту Міусинськ 12-річний хлопчик знайшов невідомий предмет, схожий на трубку, довжиною близько 10 см. Він приніс його додому, де той пізніше вибухнув.
До медиків хлопчика доставили вже з осколковими пораненнями обличчя.
Медики зазначили, що поранення він отримав в результаті спрацьовування вибухового пристрою.
Про цей випадок медпрацівники лікарні Луганська повідомили спостерігачам від ОБСЄ.
- 15 січня через обстріли бойовиків на Донбасі загинув український захисник.