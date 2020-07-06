Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Крім того, за минулий тиждень нашими воїнами знищено один автоматичний гранатомет противника. Також ворог втратив посаду радіоелектронної розвідки, окремого вузла зв’язку і автомобіля УРАЛ.
У підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний настрій. Все частіше зустрічаються випадки вживання алкоголю і наркотиків. Так, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння військовослужбовці гублять свою штатну зброю, влаштовують масові бійки в яких є загиблі і поранені.
У розвідці підкреслюють, що кількість бажаючих, які приїжджають воювати за псевдореспублікі з РФ, зменшується.
“Повним ходом йде агітація місцевого населення чоловічої статі поповнити ряди окупантів за 15 000 російських рублів на місяць. Але місцеве населення не бажає служити окупаційній владі”.
- У неділю, 5 липня, українські військові знищили двох і поранили ще мінімум двох бойовиків “ДНР”.
- У суботу, 4 липня, українські військові на Донбасі ліквідували трьох і поранили ще трьох окупантів.