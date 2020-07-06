За минулий тиждень з 29 червня по 5 липня на Донбасі українські військові ліквідували 13 бойовиків, ще 15 осіб - поранені і травмовані.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Крім того, за минулий тиждень нашими воїнами знищено один автоматичний гранатомет противника. Також ворог втратив посаду радіоелектронної розвідки, окремого вузла зв’язку і автомобіля УРАЛ.

У підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний настрій. Все частіше зустрічаються випадки вживання алкоголю і наркотиків. Так, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння військовослужбовці гублять свою штатну зброю, влаштовують масові бійки в яких є загиблі і поранені.

У розвідці підкреслюють, що кількість бажаючих, які приїжджають воювати за псевдореспублікі з РФ, зменшується.

“Повним ходом йде агітація місцевого населення чоловічої статі поповнити ряди окупантів за 15 000 російських рублів на місяць. Але місцеве населення не бажає служити окупаційній владі”.