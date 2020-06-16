Бойовики на Донбасі протягом минулої доби 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів троє воїнів Об'єднаних сил отримали поранення, а ще один - бойове травмування.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил..

Бойовики вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовано поблизу Новолуганського, Новоселівки Другої, Павлополя, Авдіївки, Кам’янки та Мар’їнки.

“Внаслідок обстрілів з боку загарбників троє воїнів Об’єднаних сил отримали поранення, а ще один – бойове травмування”, – повідомили у штабі.

За даними розвідки, минулої доби було поранено трьох окупантів.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” поблизу Оріхового відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.