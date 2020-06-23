Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Уточнюється, що в Донецькій області поблизу контрольно-пропускного пункту “Березове-2” прикордонниками був затриманий так званий єфрейтор терористичної організації.

Під час затримання бойовик намагався сховатися. За його словами, він наткнувся на пост українських Об’єднаних сил випадково.

Затриманий розповів, що приєднався до бойовиків за власним бажанням ще у 2018 році та на лінії розмежування обслуговував зенітну установку ЗУ-23-2.

Повідомляється, що при собі бойовик мав так звані документи “ДНР”, серед яких було посвідчення фонду ветеранів бойових дій. Також він мав у сумці російську військову форму.