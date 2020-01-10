Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.
Уточнюється, що 39-річний громадянин України був затриманий співробітниками СБУ та прикордонниками після огляду його автомобіля.
У кузові машини правоохоронцям вдалося виявити два згортки з вибуховою речовиною.
Відзначається, що найімовірніше йдеться про пластид вагою 740 грам.
На думку правоохоронців, окупаційні російські сили планували використовувати дану вибухівку для здійснення терористичних актів на території, підконтрольній українському уряду.
- Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у бойовиків на тимчасово окупованій території Луганської області озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.