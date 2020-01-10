На лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями на Донбасі затримано чоловіка, який намагався провести на підконтрольну територію вибухівку.

Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.

Уточнюється, що 39-річний громадянин України був затриманий співробітниками СБУ та прикордонниками після огляду його автомобіля.

У кузові машини правоохоронцям вдалося виявити два згортки з вибуховою речовиною.

Відзначається, що найімовірніше йдеться про пластид вагою 740 грам.

На думку правоохоронців, окупаційні російські сили планували використовувати дану вибухівку для здійснення терористичних актів на території, підконтрольній українському уряду.