Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.

Уточнюється, що 39-річний громадянин України був затриманий співробітниками СБУ та прикордонниками після огляду його автомобіля.

У кузові машини правоохоронцям вдалося виявити два згортки з вибуховою речовиною.

Відзначається, що найімовірніше йдеться про пластид вагою 740 грам.

На думку правоохоронців, окупаційні російські сили планували використовувати дану вибухівку для здійснення терористичних актів на території, підконтрольній українському уряду.

Фото: Facebook/ООС

Фото: Facebook/ООС

Фото: Facebook/ООС

Фото: Facebook/ООС

Фото: Facebook/ООС

Фото: Facebook/ООС

  • Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у бойовиків на тимчасово окупованій території Луганської області озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.