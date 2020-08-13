Двоє українських військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на території Донецької області. Один з них загинув.

Про це повідомили на сторінці оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Це сталося у четвер, 13 серпня.

“Внаслідок відхилення від маршруту прямування підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Один з них загинув, інший отримав поранення”, – сказано в повідомленні.

Тепер на місці події працюють робочі групи військової прокуратури і військової служби правопорядку.

Точні обставини трагедії поки що з’ясовуються.

“Командування Об’єднаних сил і командування оперативно-тактичного угруповання “Схід” висловлює співчуття рідним і близьким загиблого”, – зазначили на сторінці.