На Донеччині Зеленський сходив до супермаркету з натовпом охоронців: фото

Про це повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель, поширивши відповідне відео.
“На Донеччині президент Зеленський вирішив купити кави і солодощів. Звичайний продуктовий магазин у Бахмуті. 5-хвилинна зупинка і спілкування з людьми”, – написала Мендель.
На своїй сторінці в Telegram Зеленський підтвердив, що купив кави та солодощів у Бахмуті на Донеччині.
“У поїздках треба підзаряджатися. А надто – усмішками наших щирих людей. На чому хочу особливо наголосити. Це дуже важливо, як на мене. Зрозуміло, що я заїхав у першу продуктову крамницю, яку побачив. Без будь-якої попередньої підготовки”, – написав він.
Зеленський зазначив, що всі люди в супермаркеті були в масках.
“І знаєте що? Місцеві мешканці тут ходять у масках – без попереджень і нагадувань. Практично всі. Тому що все прекрасно розуміють і бережуть себе. Знімали їх лише, щоб сфотографуватися. А так повсюди видно, що люди розуміють небезпеки, породжені коронавірусною пандемією. Це свідчить про велику відповідальність і соціальну культуру Донеччини. Вдячний за це кожному українцю. І ще. Щойно зникає “політичне підґрунтя” для спекуляцій, одразу все стає на свої місця. Тому я спокійний за наше дуже доросле та зріле суспільство…”, – заявив президент.
На опублікованих пресслужбою фотографіях Зеленський теж одягнений в маску, але ЗМІ оприлюднили фото, на яких президент і його охорона розглядають товари без масок.
Нагадаємо, Хмельницький міський районний суд зупинити провадження щодо Президента Володимира Зеленського за порушення карантину і звернувся з цього приводу до Верховного Суду.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, Віктором Ляшком та іншими чиновниками відвідали кафе в Хмельницькому. Фото, як вони п’ють каву всередині закладу, оприлюднила пресслужба Глави держави.
- При цьому, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе і ресторани могли працювати лише на винос (або ж відвідувачі можуть перебувати на літніх майданчиках).
- Коментуючи інцидент, Віктор Ляшко заявив, що президент заходив до кафе “переконатися в дотриманні норм”, у зв’язку з чим це не є порушення карантину.
- У кафе в Хмельницькому, яке напередодні попри карантин відвідав президент Володимир Зеленський, пояснили, що пустили його, бо “є норми культури”.
- Водночас сам Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.