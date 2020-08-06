На Донеччині Зеленський сходив до супермаркету з натовпом охоронців: фото

Президент Володимир Зеленський, який 6 серпня перебуває із робочим візитом на Донеччині, зайшов до місцевого супермаркета у Бахмуті з натовпом охоронців і журналістів.

Про це повідомила прессекретарка президента Юлія Мендель, поширивши відповідне відео.

“На Донеччині президент Зеленський вирішив купити кави і солодощів. Звичайний продуктовий магазин у Бахмуті. 5-хвилинна зупинка і спілкування з людьми”, – написала Мендель.

На своїй сторінці в Telegram Зеленський підтвердив, що купив кави та солодощів у Бахмуті на Донеччині.

“У поїздках треба підзаряджатися. А надто – усмішками наших щирих людей. На чому хочу особливо наголосити. Це дуже важливо, як на мене. Зрозуміло, що я заїхав у першу продуктову крамницю, яку побачив. Без будь-якої попередньої підготовки”, – написав він.

Зеленський зазначив, що всі люди в супермаркеті були в масках.

“І знаєте що? Місцеві мешканці тут ходять у масках – без попереджень і нагадувань. Практично всі. Тому що все прекрасно розуміють і бережуть себе. Знімали їх лише, щоб сфотографуватися. А так повсюди видно, що люди розуміють небезпеки, породжені коронавірусною пандемією. Це свідчить про велику відповідальність і соціальну культуру Донеччини. Вдячний за це кожному українцю. І ще. Щойно зникає “політичне підґрунтя” для спекуляцій, одразу все стає на свої місця. Тому я спокійний за наше дуже доросле та зріле суспільство…”, – заявив президент.

На опублікованих пресслужбою фотографіях Зеленський теж одягнений в маску, але ЗМІ оприлюднили фото, на яких президент і його охорона розглядають товари без масок.