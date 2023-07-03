Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Донеччини та чотирьом його підлеглим, які налагодили протиправний механізм фіктивної виплати "бойових" доплат військовим підрозділу, які не несли службу на передовій.

Джерело: пресслужба ДБР

Як повідомляється, схема діяла протягом 7 місяців, а завдані державі збитки становлять майже 5 млн грн.

Встановлено, що фігуранти включили у списки для виплат 9 військовослужбовців частини, які перебували за межами Донецької області. Вони фактично не брали безпосередню участь у бойових діях, але отримували усі передбачені законодавством виплати.

У період з березня по вересень 2022 року цим військовослужбовцям щомісячно безпідставно перераховували на картковий рахунок по 100 тисяч гривень кожному.

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили документацію, на підставі якої здійснювались незаконні нарахування та виплати “бойових” доплат.

У відомстві запевнили, що нині приймається рішення про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відтак, командир військової частини підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Водночас четверо його підлеглих, залучених у схемі підозрюються у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, пояснили в ДБР.