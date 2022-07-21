Протягом 20 липня та в ніч на 21 липня російські окупанти не припиняли обстрілювати населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів у регіоні зруйновано дві школи. Також відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його даними, протягом доби в області росіяни знищили обстрілами дві школи – у Краматорську та Костянтинівці.

Окрім цього, в ніч на 21 липня росіяни здійснили обстріл промислової зони Краматорська: під вогнем опинились підприємства СКМЗ та НКМЗ.

Значні руйнування зафіксовані також у Бахмуті, де окупанти укотре завдали удару по центру міста.

У Торецьку на подвір’я приватного будинку прилетіла російська ракета, однак, зауважив Криленко, вона не розірвалась.

З касетних боєзапасів окупанти завдали удару по Іванівці (Черкаська громада), внаслідок чого пошкодили приватний будинок.

Також протягом 20 липня внаслідок обстрілів окупантів загинула одна людина у Костянтинівці. Ще 5 осіб отримали поранення.

Загалом же з 24 лютого 2022 року на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинуло 632 мирні мешканці та ще 1631 отримали поранення. Ці дані, наголосив Кириленко, без врахування кількості жертв у Маріуполі та Волновасі, оскільки на даний час цю інформацію неможливо встановити.