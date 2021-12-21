Про це повідомила пресслужба Донецької обласної адміністрації.

У повідомленні сказано, що розплідник створюють для розведення та реабілітації денних хижих птахів для подальшого їх розселення на території області.

«В Україні вже повністю зникли деякі види хижих птахів, а популяції інших знаходяться під загрозою. Тому виникла ідея створення такого центру. Подібні установи діють у Європі та США, зокрема концепцію цього центру ми «позичили» з «Раптор центру», розташованому у місті Сітка, Аляска. Тут ми плануємо вирощувати чотири види птахів – балабан, сапсан, шуліка чорний та канюк звичайний. Ці види легко пристосовуються до нових умов проживання, а їх популяції на Донеччині знаходяться під загрозою», – розповів головний спеціаліст науково-дослідного відділу РЛП «Краматорський» Максим Височин.

Науковець зазначив, що птахів для розведення можуть брати з числа тих, хто був конфіскований митницею під час спроб перевезення контрабанди, травмованих диких птахів або залучати з зоопарків України. На рік розраховують вирощувати близько восьми пташенят. Птахів, готових до самостійного життя, у дику природу планують випускати із залученням громадськості та представників засобів масової інформації.

На території центру будуть облаштовані вольєри для утримання птахів, спеціальний загон для навчання польоту, приміщення для науковців та технічного персоналу, приміщення для відвідувачів, а також операційна з усім необхідним обладнанням для лікування хижаків. Після відкриття центру він буде з’єднаний екологічною стежиною з візит-центром РЛП довжиною 1200 метрів. Відвідати центр зможе кожен охочий.

Будівництво розплідника має завершитись у 2022 році. Загальна вартість робіт складає майже 15 мільйонів гривень. У розпліднику на першому етапі працюватиме 12 науковців, ветеринарних лікарів та технічних спеціалістів.