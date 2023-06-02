У 7 населених пунктах Донецької області буде проведено примусове вивезення дітей у більш безпечні регіони України.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На засіданні члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану одностайно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації 239 дітей із 7 населених пунктів Донеччини, де безпекова ситуація залишається критичною.

Примусова евакуація дітей буде проведена в місті Залізне, селищах Нью-Йорк і Північне, селах Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка, Подільське.

У відомстві зазначили, що евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безоплатним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

Також у Мінреінтеграції вкотре закликали не нехтувати своєю безпекою й особливо безпекою дітей і негайно евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Зазначимо, що станом на 1 червня 484 дитини загинуло та понад 992 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 476 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 279, Київській – 128, Херсонській – 103, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 74, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

Крім того, 1 червня внаслідок ракетного обстрілу державою-агресором м. Києва загинула 9-річна дівчинка та постраждала 13-річна дівчинка.

31 травня через обстріл ворогом залізничної колії між с. Межиріч та с. Булахівка Дніпропетровської області травмовано 8-річного хлопчика. Також 31 травня внаслідок обстрілу російськими окупантами с. Широка Балка Херсонської області поранено 3-річну дівчинку.