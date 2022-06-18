18 червня, поблизу Донецька, у російсько-українській війні загинув 27-річний львів'янин Артемій Димид - син священника та іконописиці.

Про це мати бійця Іванни Крип’якевич-Димид повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Іванна Крип’якевич-Димид написала, що її син загинув вранці, 18 червня.

“Накрило мінометним вогнем коло Донецька”, – написала мама Артемія.

Вона також закликала не дзвонити їй та опублікувала декілька дитячих фото Артемія.

Як повідомило львівське видання “Твоє місто”, Артемій Димид – син священника, капелана Майдану Михайла Димида та іконописиці Іванни Крип’якевич-Димид.

Боєць свого часу був учасником скаутської організації “Пласт”. Також відомо, що Артемій Димид служив у добровольчому батальйоні.