Про це мати бійця Іванни Крип’якевич-Димид повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Іванна Крип’якевич-Димид написала, що її син загинув вранці, 18 червня.
“Накрило мінометним вогнем коло Донецька”, – написала мама Артемія.
Вона також закликала не дзвонити їй та опублікувала декілька дитячих фото Артемія.
Як повідомило львівське видання “Твоє місто”, Артемій Димид – син священника, капелана Майдану Михайла Димида та іконописиці Іванни Крип’якевич-Димид.
Боєць свого часу був учасником скаутської організації “Пласт”. Також відомо, що Артемій Димид служив у добровольчому батальйоні.
- Нагадаємо, 9 червня, під час бойового зіткнення з російськими загарбниками загинув розвідник 93 окремої механізованої бригади “Холодний яр” та лідер громадської організації “Захистимо Протасів Яр” – Роман Ратушний.
- Також повідомлялось, що у боях за Україну загинув військовий із Великої Британії Джордан Ґетлі. Він загинув під час битви за Сєвєродонецьк (Луганська область).
- Окрім цього, 10 червня стало відомо про загибель українського офіцера та військового журналіста Олексія Чубашева, який захищав Україну від російських окупантів.