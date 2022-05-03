Про це сповістив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, російська авіація зранку бомбардує житловий масив у центрі Авдіївки, а вночі застосовує по ньому ж “Гради”. Лише наразі відомо про щонайменше 3 загиблих, 2 поранених і 8 пошкоджених будинків, але надалі ця кількість може лише зрости.

У Вугледарі внаслідок російських обстрілів загинуло троє цивільних, що йшли по питну воду. Ще троє – у Лимані. Також вогонь армії РФ накриває Очеретинську громаду, натомість інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється.