Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Учора внаслідок бойових дій відключилася одна з ліній електропередачі на Дніпропетровщині. Як наслідок, виникли технологічні порушення, що призвело до відключень понад 6 тисяч абонентів.

Через ворожий обстріл відключалася повітряна лінія на Донеччині. Внаслідок чого знеструмлено шахту, де у цей час перебували понад 30 осіб.

Були зафіксовані відключення електроенергії і на Одещині. Причина – технологічні порушення. Усіх споживачів заживлено. У Сумській області одну з опор лінії електропередачі було пошкоджено трактором – тривають відновлювальні роботи.

Загалом без світла через попередні обстріли залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Водночас енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, на Харківщині було відновлено лінію довжиною 12 км, пошкоджену з початку бойових дій. Аби допустити енергетиків до її відновлення, саперам довелося знешкодити понад 1000 протитанкових та протипіхотних мін.

Загалом за добу світло повернули для майже 7 тисяч споживачів.

За даними Міненерго, зараз триває наймасштабніша за роки незалежності України ремонтна кампанія об’єктів енергетичної інфраструктури у межах підготовки до нового опалювального сезону. Планово ремонтуються як об’єкти генерації, так і мережева інфраструктура. Проте обмеження для побутових споживачів не плануються. Енергетична система працює стабільно.