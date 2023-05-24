У Донецькій області викрито чергового учасника розгалуженої агентурної мережі ФСБ РФ, який збирав дані про позиції Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.

Джерело: СБУ

За даними відомства, трьох спільників затриманого зловмисника було затримано ще у грудні 2022 року.

Встановлено, що цей фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах.

Отримані відомості російський агент передавав своєму куратору з підконтрольного агресору “МДБ ДНР” у тимчасово окупованій Горлівці.

Отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони.

Контррозвідники Служби безпеки своєчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочинну діяльність і затримали.

Під час затримання фігурант перебував у схованці, яку він заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців.

За даними слідства, поплічником РФ є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників “МБД ДНР” в окупованій Горлівці.

Для комунікації з куратором ворожий агент використовував відпрацьований анонімний канал електронного зв’язку, а передачу розвідданих здійснював у вигляді фотоматеріалів з детальним описом об’єктів.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.