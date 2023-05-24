Джерело: СБУ
За даними відомства, трьох спільників затриманого зловмисника було затримано ще у грудні 2022 року.
Встановлено, що цей фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах.
Отримані відомості російський агент передавав своєму куратору з підконтрольного агресору “МДБ ДНР” у тимчасово окупованій Горлівці.
Отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони.
Контррозвідники Служби безпеки своєчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочинну діяльність і затримали.
Під час затримання фігурант перебував у схованці, яку він заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців.
За даними слідства, поплічником РФ є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників “МБД ДНР” в окупованій Горлівці.
Для комунікації з куратором ворожий агент використовував відпрацьований анонімний канал електронного зв’язку, а передачу розвідданих здійснював у вигляді фотоматеріалів з детальним описом об’єктів.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
- Контррозвідка Служби безпеки України викрила на Черкащині агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ). Йому загрожує довічне ув’язнення.
- Служба безпеки України затримала у Чернівцях російського агента, який шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників.