У бою з окупантами, захищаючи Україну неподалік Бахмута Донецької області, загинув військовослужбовець з Івано-Франківська та колишній журналіст "Суспільного" Сергій Силкін.

Про це повідомляє “Суспільне”, посилаючись на слова його матері, Галини.

Сергій народився 17 липня 1994 року в Івано-Франківську. У липні 2013 року влаштувався звукорежисером на ОДТРК “Карпати”. У жовтні 2015 року Сергія призвали до армії, де він служив до квітня 2017 року. Після служби повернувся на “Суспільне”, де працював до вересня 2021 року.

Як зазначає “Суспільне”, після початку повномасштабного вторгнення Силкін вирушив на війну, де й загинув 17 жовтня на Бахмутському напрямку.

Зауважимо, що у загиблого залишилися матір, батько та сестра. Мати Галина пообіцяла згодом повідомити про час і місце прощання з військовим.

За словами продюсерки “Суспільне. Івано-Франківськ” Галини Держипільської, Сергій був дуже творчою та неординарною людиною: “Саме творча робота, коли треба було фантазувати, щось придумувати, імпровізувати, йому вдавалася найкраще. І ще — голос! Він мав красивий, низького тембру, оксамитовий голос. Саме його радіослухачі чули в багатьох передачах обласного радіо”, — розповіла Держипільська.

Продюсерка зауважила, що Сергій мав інтуїтивне відчуття тексту, його змісту, настрою, ставився до роботи не формально, а з усією душею.