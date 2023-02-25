У Донецькій області правоохоронці затримали інформатора розвідувального підрозділу армії РФ, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Серед основних завдань поплічника російських окупантів було розвідування місць базування підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку. Саме за його координатами російські армійці здійснювали артилерійські обстріли по бойових позиціях українських захисників.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час чергового сеансу зв’язку з “куратором”. За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограду, який раніше проходив строкову службу у лавах артилерійських підрозділів і мав відповідні навички та знання.

За інформацією СБУ, у поле зору воєнної розвідки РФ інформатор потрапив через свою деструктивну активність у заборонених соцмережах, де поширював прокремлівські дописи.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ представник розвідувального підрозділу окупаційних військ через соцмережу “Однокласники” залучив правопорушника до збору інформації військового характеру на користь Москви.

Крім коригування ворожого вогню, зловмисник за власною ініціативою збирав додаткові дані про переміщення українських військ, розташування поряд із цілями противника цивільних та інфраструктурних об’єктів, а також рекомендував ворогу куди саме бажано поцілити.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з російськими кураторами.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зараз триває розслідування.