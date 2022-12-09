Співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який знеструмив частину Донецької області та перенаправив електроенергію російським військовим.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Колаборанта виявили під час проведення стабілізаційних заходів у деокупованих населених пунктах Донеччини.

​Співпрацювати з російськими окупантами погодився колишній працівник місцевих електромереж, який після тимчасового захоплення частини регіону підтримав загарбників.

За це його призначили керівником “РЕС Краснолиманського району”, яке підпорядковувалось так званому “міністерству вугілля та енергетики” терористичної організації “ДНР”.

Обіймаючи надану окупантами “посаду” колаборант “від’єднав” районний центр від електроживлення і перенаправив його на потреби окупаційних угруповань РФ.

Окрім цього, щоб набрати “штат” і провести технічні заходи він налагодив співпрацю з представниками “регіональної енергопостачальної компанії” тимчасово окупованої Горлівки.

Знеструмивши окуповане місто, росіяни забезпечували енергопостачання своїх окупаційних органів, військових баз та складів зі зброєю і боєзапасами.

Після звільнення Лиману колаборант намагався втекти з міста. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали його.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.