У Донецькій області Служба безпеки України нейтралізувала російську агентурну мережу, яка збирала розвідувальні дані про дислокацію і переміщення підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час слідства було виявлено, що у Донецькій області двоє місцевих жителів розвідували позиції українських захисників поблизу Краматорська і Дружківки. Всю зібрану інформацію зловмисники передавали російським окупантам через анонімні телеграм-канали, вказуваючи точне місце розташування на електронних картах з текстовим описом об’єкта.

Крім того, затримано ще одного агента РФ у Кропивницькому. Він наносив на Google maps координати маршрутів переміщення українських військ і передавав ці дані своїм родичам у Росії, які контактували з російськими спецслужбами.

Всім трьом затриманим повідомили про підозру. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Варто зазначити, що нещодавно жителя Слов’янська засудили на вісім років за поширення інформації про ЗСУ російським окупантам. Мешканець Донецької області передавав інформацію ворогу з травня. Згідно з даними слідства, чоловік передавав інформацію через свій акаунт у заблокованій в Україні соцмережі. Він поширював дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.