Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Під час слідства було виявлено, що у Донецькій області двоє місцевих жителів розвідували позиції українських захисників поблизу Краматорська і Дружківки. Всю зібрану інформацію зловмисники передавали російським окупантам через анонімні телеграм-канали, вказуваючи точне місце розташування на електронних картах з текстовим описом об’єкта.
Крім того, затримано ще одного агента РФ у Кропивницькому. Він наносив на Google maps координати маршрутів переміщення українських військ і передавав ці дані своїм родичам у Росії, які контактували з російськими спецслужбами.
Всім трьом затриманим повідомили про підозру. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Варто зазначити, що нещодавно жителя Слов’янська засудили на вісім років за поширення інформації про ЗСУ російським окупантам. Мешканець Донецької області передавав інформацію ворогу з травня. Згідно з даними слідства, чоловік передавав інформацію через свій акаунт у заблокованій в Україні соцмережі. Він поширював дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.
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