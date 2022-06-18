У небі над Донецькою областю воїни 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців збили російський штурмовик Су-25.

Про це йдеться у дописі 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Facebook.

Як повідомили українські захисники, знищити штурмовик окупантів їм вдалось із переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) “Ігла”.

Зазначається, що російський Су-25 “гепнувся гучно та яскраво”.

У своєму Telegram-каналі військові 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців додали, що пілот штурмовика зумів катапультуватись, однак його вдалось спіймати.

“Чоловік живий, має травми через “м’яке” приземлення, йому надали першу допомогу, він в надійних та дбайливих руках ЗСУ”, – зауважили бійці.