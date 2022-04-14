Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил протягом доби успішно відбили 6 атак ворога та завдали чималих втрат російським військам. Ворог зазнав втрат техніки та живої сили.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

14 квітня українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти та одну артилерійську систему противника.

“Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора. Разом до перемоги!”, – йдеться у повідомленні.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти вели бойові дії поблизу Слов’янська, Попасної та Курахового, а також штурмові дії у Маріуполі. Ворог зазнав невдач. Бої тривають.