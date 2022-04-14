Про це повідомляє пресслужба ООС.
14 квітня українські захисники знищили 4 танки, 6 бронетранспортерів, 4 бойові машини піхоти та одну артилерійську систему противника.
“Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора. Разом до перемоги!”, – йдеться у повідомленні.
На Донецькому і Таврійському напрямках російські окупанти вели бойові дії поблизу Слов’янська, Попасної та Курахового, а також штурмові дії у Маріуполі. Ворог зазнав невдач. Бої тривають.
- Нагадаємо, у Миколаєві готуються “зустріти” російських окупантів. Для цього не припиняють будувати додаткові лінії оборони.
- Українські воїни днями ліквідували російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Він намагався прорватися та атакувати Миколаїв.
- Також російська армія наразі намагається створити сухопутний коридор між Кримом та Донбасом для “стягнення” своїх військ. Утім, українські воїни ЗСУ зривають ці спроби.
- Вже 51-й день з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Отримавши неочікуваний спротив і втрати як технічної, так і живої сили, російський режим вирішив змінити цілі та напрямки своїх атак.