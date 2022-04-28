Протягом доби українські захисники вже знищили 6 танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі східного регіону збили один літак, одну крилату ракету та 5 безпілотних літальних апаратів.

“Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!”, – йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби варварських ворожих обстрілів зазнали 25 населених пунктів: Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Гірське (Луганська обл.), Маріуполь, Авдіївка, Святогірськ, Добропілля, Краматорськ, Білозерське, Лиман, Залізне, Мар’їнка, Нью-Йорк, Ласточкине, Майдан, Озерне, Некременне, Трипілля, Солодке, Привілля, Троїцьке, Пискунівка, Вільне Поле, Шуми, Луганське (Донецька обл.).