Про це повідомляє кореспондент #Букв.
За проєкт закону № 3692 проголосували 316 народних депутатів.
Документом пропонується розширити перелік напрямків, на які дозволено здійснювати витрати Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування України на випадок безробіття в період дії карантину.
Кошти будуть спрямовані на одноразову виплату допомоги з безробіття: для організації підприємницької діяльності та оплату соціальних послуг.
Йдеться про 322,5 млн гривень, які до кінця року можуть спрямувати на:
• організацію безробітними підприємницької діяльності (19,7 млн гривень);
• професійне навчання безробітних (144,3 млн гривень);
• видачу ваучерів на навчання (2,9 млн гривень);
• компенсацію роботодавцям єдиного соціального внеску (92,4 млн гривень);
• компенсацію роботодавцям витрат на оплату праці внутрішньо переміщених осіб (21,5 млн гривень);
• організацію громадських робіт (41,7 млн гривень).
- Раніше в Кабінеті Міністрів відзвітували, що станом на 24 липня розподілили всі кошти з Фонду боротьби з коронавірусом. Йдеться про 66 мільярдів гривень.