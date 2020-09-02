Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про фінансування допомоги з безробіття.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3692 проголосували 316 народних депутатів.

Документом пропонується розширити перелік напрямків, на які дозволено здійснювати витрати Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування України на випадок безробіття в період дії карантину.

Кошти будуть спрямовані на одноразову виплату допомоги з безробіття: для організації підприємницької діяльності та оплату соціальних послуг.

Йдеться про 322,5 млн гривень, які до кінця року можуть спрямувати на:

• організацію безробітними підприємницької діяльності (19,7 млн гривень);

• професійне навчання безробітних (144,3 млн гривень);

• видачу ваучерів на навчання (2,9 млн гривень);

• компенсацію роботодавцям єдиного соціального внеску (92,4 млн гривень);

• компенсацію роботодавцям витрат на оплату праці внутрішньо переміщених осіб (21,5 млн гривень);

• організацію громадських робіт (41,7 млн гривень).