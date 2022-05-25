Переможці"Євробачення-2022" український гурт Kalush Orchestra виконали свою обіцянку та виставили на продаж трофей конкурсу - скляний мікрофон. Окрім цього, лідер гурту Олег Псюк продає свою рожеву панаму. Всі виручені кошти передадуть на допомогу українським захисникам.

Про це повідомили на сторінці Kalush Orchestra в Instagram.

Переможці “Євробачення” склали угоду з шоуменом та волонтером Сергієм Притулою про співпрацю на благо держави. Притула має свій благодійний фонд, який вже 8 років допомагає українським військовим. Тому виручені з продажу кошти передадуть фонду Сергія Притули.

Щоб долучитись до допомоги ЗСУ та отримати шанс стати власником трофея з головного пісенного конкурсу Європи або панами Олега Псюка, потрібно зробити внесок на суму 200 гривень (або 5 євро) на банківський рахунок фонду Сергія Притули.

Згодом серед всіх, хто внесе кошти, будуть розіграні переможці. Чим більше внесків – тим більше шансів на перемогу. Переможця обиратимуть за допомогою рандомайзера.

Скляний мікрофон дістанеться тому, хто пожертвує найбільше коштів у крипто- чи національній валюті.

Розіграш закінчиться 28 травня о 19:00.