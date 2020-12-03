Китайський стартап AutoX, який займається розробкою систем автономного керування транспортними засобами, почав тестувати на дорогах в Китаї повністю безпілотні автомобілі.

Про це пише TechCrunch.

Випробування 25 автомобілів будуть проходити в центрі Шеньчженя.

Зазначається, що це перший випадок в країні, коли автономні авто тестують без контролю з боку людей чи віддалених операторів на загальнодоступних дорогах.

Автомобілі, задумані як роботаксі, поки недоступні для звичайних громадян.

Але, оскільки інформація про тестування з’явилася через п’ять місяців після того, як AutoX отримала дозвіл від Каліфорнії на запуск тестування без водіїв, вона може означати, що Китай хоче вивести свою індустрію розумного водіння на рівень США.