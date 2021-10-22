На дорогах України запрацювали ще 17 камер автофіксації порушень ПДР: адреси

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
“З 22 жовтня на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі”, – йдеться в повідомленні.
Розташування приладів:
Львів (2 прилади контролю “КАСКАД”)
- вул. Стрийська, 35 напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли;
- вул. Сихівська, 16-А напрямок спрямування приладу вул. Зелена;
Вінниця (4 прилади контролю “КАСКАД”)
- вул. Келецька, 30 напрямок спрямування приладу вул. Пирогова;
- вул. Київська,65 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Зулінського;
- вул. Київська, 126 напрямок спрямування приладу вул. Гонти;
- просп. Юності, 46 напрямок спрямування приладу вул. Келецька ;
Харків (1 прилад контролю “КАСКАД”)
- вул. Героїв Праці, 2/48 напрямок спрямування приладу вул. Ковпака;
- Донецька область (1 прилад контролю “КАСКАД”)
- на 676 км+102 автодороги Н-08 напрямок спрямування с. Кальчинівка;
Харківська область (9 приладів контролю “КАСКАД”)
- на 468 км+745 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Полтава;
- на 517 км+233 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;
- на 622 км+984 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;
- на 624 км+043 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ;
- на 15 км+381 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;
- на 16 км+622 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;
- на 19 км+285 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;
- на 19 км+426 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Мерефа;
- на 1 км+118 автодороги Р-46 напрямок спрямування м. Харків;
Загалом, на дорогах України наразі працює 218 комплексів автофіксації.
- 28 вересня на автодорогах України почали працювати ще 20 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху.
- З 20 серпня на автомобільних дорогах Житомирської, Одеської та Чернігівської областей, а також у містах Чернігів, Черкаси, Житомир та Львів запрацювали прилади фіксації правопорушень, що контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.