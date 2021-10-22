На дорогах України запрацювали ще 17 камер автофіксації порушень ПДР: адреси

Відсьогодні на українських дорогах запрацювали ще 17 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

“З 22 жовтня на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі”, – йдеться в повідомленні.

Розташування приладів:

Львів (2 прилади контролю “КАСКАД”)

вул. Стрийська, 35 напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли;

вул. Сихівська, 16-А напрямок спрямування приладу вул. Зелена;

Вінниця (4 прилади контролю “КАСКАД”)

вул. Келецька, 30 напрямок спрямування приладу вул. Пирогова;

вул. Київська,65 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Зулінського;

вул. Київська, 126 напрямок спрямування приладу вул. Гонти;

просп. Юності, 46 напрямок спрямування приладу вул. Келецька ;

Харків (1 прилад контролю “КАСКАД”)

вул. Героїв Праці, 2/48 напрямок спрямування приладу вул. Ковпака;

Донецька область (1 прилад контролю “КАСКАД”)

на 676 км+102 автодороги Н-08 напрямок спрямування с. Кальчинівка;

Харківська область (9 приладів контролю “КАСКАД”)

на 468 км+745 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Полтава;

на 517 км+233 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;

на 622 км+984 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;

на 624 км+043 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ;

на 15 км+381 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 16 км+622 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 19 км+285 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 19 км+426 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Мерефа;

на 1 км+118 автодороги Р-46 напрямок спрямування м. Харків;

Загалом, на дорогах України наразі працює 218 комплексів автофіксації.