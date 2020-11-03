З 1 листопада в Україні набули чинності нові стандарти дорожньої інфраструктури, які змусять водіїв їздити повільніше. Відтак розширюється перелік засобів заспокоєння руху або traffic calming measures.

Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

Повідомляється, що для заспокоєння руху на дорогах України застосовувалися кільцеві розв’язки, шумові смуги, піднесені пішохідні переходи, звуження смуг руху, напрямні острівці та “лежачі поліцейські”.

Тепер з’являться ще й острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги.

Засоби заспокоєння руху спрямовані та зниження швидкості руху як у населених пунктах, так і поза ними.

“Нові стандарти дозволять встановити острівці безпеки, які змусять водія дещо змінити траєкторію руху, чокери – суцільні розширення або острівці, що звужують проїзну частину. А також центральні (підняті) острівці, що розташовані вздовж осі проїзної частини”, – повідомили в Укравтодорі.

Завдяки засобам заспокоєння кожен водій обере стабільну швидкість, замість того, щоб постійно розганятися та екстрено гальмувати.