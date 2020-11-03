Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.
Повідомляється, що для заспокоєння руху на дорогах України застосовувалися кільцеві розв’язки, шумові смуги, піднесені пішохідні переходи, звуження смуг руху, напрямні острівці та “лежачі поліцейські”.
Тепер з’являться ще й острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери та розділювальні смуги.
Засоби заспокоєння руху спрямовані та зниження швидкості руху як у населених пунктах, так і поза ними.
“Нові стандарти дозволять встановити острівці безпеки, які змусять водія дещо змінити траєкторію руху, чокери – суцільні розширення або острівці, що звужують проїзну частину. А також центральні (підняті) острівці, що розташовані вздовж осі проїзної частини”, – повідомили в Укравтодорі.
Завдяки засобам заспокоєння кожен водій обере стабільну швидкість, замість того, щоб постійно розганятися та екстрено гальмувати.
- Україна веде переговори про залучення додаткового фінансування під інфраструктурні проєкти з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) та сусідніми державами. Цього року в межах проєкту коштом кредиту Світового банку завершується реконструкція останніх ділянок на дорозі М‐03 перед Полтавою, що дозволить отримати швидкісне шосе з 4 смугами руху по всьому маршруту від Борисполя до Полтави.