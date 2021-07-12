Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови обробила 99,53% бюлетенів. Згідно з попередніми даними, перемогу на позачергових парламентських виборах отримує партія президентки Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS).

Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.

Партія “Дія і солідарність” набирає 52,51% голосів виборців.

На другому місці – блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ), координує набрав 27,37% голосів. Третє місце у партії “Шор”, за яку проголосували 5,78% виборців.

Більше жодна партія не проходить до парламенту. Блок “Ренато Усатий” набрав 4,11% голосів, партія “Платформа Гідність і правда” (DA) – 2,34%. Решта кандидатів набрали менше 2% голосів виборців.

На виборах 11 липня проголосували понад 1 млн 477 тис. Виборців – 48,41% загального числа громадян, які мають право голосу. За кордоном проголосували більше 212 145 тис. Громадян.